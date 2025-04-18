Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
44,53
Економія при броні: -2,90 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
115,64
Економія при броні: -7,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
48,49
Економія при броні: -5,56 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
123,04
Економія при броні: -15,08 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,62
Економія при броні: -4,33 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
116,51
Економія при броні: -27,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
49,91
Економія при броні: -7,03 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
114,83
Економія при броні: -25,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
44,92
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
48,50
Економія при броні: -4,78 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,79
Економія при броні: -3,72 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,77
Економія при броні: -4,51 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
103,18
Економія при броні: -4,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,30
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
49,15
Економія при броні: -5,36 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
116,43
Економія при броні: -5,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
46,23
Економія при броні: -2,47 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
118,07
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,45
Економія при броні: -2,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог