Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
47,48
Економія при броні: -2,24 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
117,54
Економія при броні: -11,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,30
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
47,08
Економія при броні: -1,84 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
123,82
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
49,96
Економія при броні: -7,21 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
105,32
Економія при броні: -6,46 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,10
Економія при броні: -2,35 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
103,32
Економія при броні: -4,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,30
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
37,66
Економія при броні: -2,40 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
105,74
Економія при броні: -6,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
39,08
Економія при броні: -2,26 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
116,62
Економія при броні: -6,74 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
39,38
Економія при броні: -2,56 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
117,53
Економія при броні: -7,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,30
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,32
Економія при броні: -2,33 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
115,76
Економія при броні: -14,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
44,17
Економія при броні: -2,19 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
111,88
Економія при броні: -5,55 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог