Львів (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
49,94
Економія при броні: -6,99 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
116,21
Економія при броні: -7,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,30
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,39
Економія при броні: -3,50 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
99,83
Економія при броні: -10,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,10
Економія при броні: -2,20 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
107,22
Економія при броні: -5,99 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
105,50
Економія при броні: -3,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
38,41
Економія при броні: -6,21 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
103,26
Економія при броні: -14,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
102,80
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
102,80
Економія при броні: -0,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
102,80
Економія при броні: -0,80 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,30
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,48
Економія при броні: -2,49 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
113,09
Економія при броні: -12,18 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
43,62
Економія при броні: -4,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Франка Івана, 26
1.3 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,57
Економія при броні: -2,55 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
105,57
Економія при броні: -16,26 грн