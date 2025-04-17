Київ (адресу не вказано)
Доступно в 535 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,30
Економія при броні: -7,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
34,23
Економія при броні: -2,68 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
110,28
Економія при броні: -8,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
111,17
Економія при броні: -10,56 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
43,19
Економія при броні: -2,65 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,33
Економія при броні: -8,79 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,39
Економія при броні: -3,18 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
99,19
Економія при броні: -5,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
44,07
Економія при броні: -1,80 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
124,06
Економія при броні: -17,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
46,93
Економія при броні: -4,66 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
111,95
Економія при броні: -10,75 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
43,19
Економія при броні: -2,65 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,33
Економія при броні: -8,79 грн