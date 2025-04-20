Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
49,33
Економія при броні: -9,29 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
106,14
Економія при броні: -9,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
46,28
Економія при броні: -3,25 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
118,20
Економія при броні: -7,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
100,92
Економія при броні: -4,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
44,28
Економія при броні: -1,29 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
115,70
Економія при броні: -6,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
38,71
Економія при броні: -1,81 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
98,95
Економія при броні: -7,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
37,85
Економія при броні: -2,28 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
114,55
Економія при броні: -5,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,65
Економія при броні: -2,89 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
115,18
Економія при броні: -23,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,55
Економія при броні: -2,83 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
109,68
Економія при броні: -17,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,18
Економія при броні: -2,47 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,03
Економія при броні: -20,32 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
107,50
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
39,39
Економія при броні: -2,49 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
108,79
Економія при броні: -17,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
117,50
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
46,19
Економія при броні: -6,18 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
117,23
Економія при броні: -8,55 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог