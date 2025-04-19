Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
38,59
Економія при броні: -1,69 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
110,71
Економія при броні: -4,85 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
48,97
Економія при броні: -2,25 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
116,25
Економія при броні: -4,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
50,17
Економія при броні: -3,39 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
119,82
Економія при броні: -8,96 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
20,56
Економія при броні: -0,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
107,50
Економія при броні: -4,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
35,50
Економія при броні: -1,56 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
105,77
Економія при броні: -4,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,87
Економія при броні: -6,44 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
110,35
Економія при броні: -4,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
39,48
Економія при броні: -2,41 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
109,20
Економія при броні: -7,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
46,46
Економія при броні: -2,67 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
118,67
Економія при броні: -17,66 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
44,77
Економія при броні: -2,53 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
105,09
Економія при броні: -5,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
34,03
Економія при броні: -4,39 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
114,72
Економія при броні: -8,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
111,03
Економія при броні: -5,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
38,15
Економія при броні: -1,25 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
113,72
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
49,63
Економія при броні: -7,42 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
104,95
Економія при броні: -5,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
116,61
Економія при броні: -17,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
35,86
Економія при броні: -1,27 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
115,07
Економія при броні: -16,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
35,51
Економія при броні: -1,40 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
106,70
Економія при броні: -8,56 грн