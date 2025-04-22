Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
110,30
Економія при броні: -4,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
110,20
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
44,44
Економія при броні: -2,59 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
106,41
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,30
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
48,18
Економія при броні: -2,94 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
126,72
Економія при броні: -15,97 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
49,24
Економія при броні: -2,44 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
117,59
Економія при броні: -17,97 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
110,30
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
45,43
Економія при броні: -7,36 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
110,42
Економія при броні: -10,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
40,53
Економія при броні: -2,24 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
118,54
Економія при броні: -18,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,30
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
39,64
Економія при броні: -1,54 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
113,11
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
38,39
Економія при броні: -6,14 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
115,74
Економія при броні: -26,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
32,72
Економія при броні: -1,28 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
112,51
Економія при броні: -3,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Азалептол таблетки 25 мг блістер №50
Технолог
43,00
Економія при броні: -2,54 грн
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог
110,14
Економія при броні: -8,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Азалептол таблетки 25 мг контейнер №50
Технолог
Азалептол таблетки 100 мг блістер №50
Технолог