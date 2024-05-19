Азалептол таблетки 100 мг контейнер, №50 - Київ (41713) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Аптека для економних
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Гала аптека
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Миропільська, 11
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Гайдай Зої, 6
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Здановської Юлії, 54
Галафарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, просп. Берестейський, 77/1
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Котельникова Михайла, 13
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Бориспільська, 9
В інших містах:
Гала аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Ірпінська, 78
Гала аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Гала аптека
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Аптека
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Гончарівське, вул. Танкістів, 11
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, вул. Стрілецька, 106
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Житомир, вул. Небесної Сотні, 3
Медіт-м
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Черкаси, вул. Кавказька, 229
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10