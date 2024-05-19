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Азалептол таблетки 25 мг контейнер, №50 - Львів (41712) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
32,61 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
34,25
Економія: -1,64 грн
32,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (5)
34,93
Економія: -2,32 грн
32,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (3)
34,91
Економія: -2,30 грн
32,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (5)
33,71 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
34,24
Економія: -1,63 грн
32,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (2)
34,91
Економія: -2,30 грн
32,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
35,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Пулюя Івана, 40
Всього: упаковка (3)
34,90
Економія: -2,29 грн
32,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
28,63 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
34,14 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
35,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
35,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1)
32,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (2)
32,51 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9-А
Всього: упаковка (1)
34,91
Економія: -2,30 грн
32,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 7/1
Всього: упаковка (4)
34,91
Економія: -2,30 грн
32,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 17
Всього: упаковка (3)
34,91
Економія: -2,30 грн
32,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
Всього: упаковка (1)
34,91
Економія: -2,30 грн
32,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (4)
32,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Самбір, пл. Чайковського, 2
Всього: упаковка (2)
34,24
Економія: -1,63 грн
32,61 грн