Азалептол таблетки 25 мг контейнер, №50 - Львів (41712) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Львів, вул. Клепарівська, 4
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
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Львів, вул. Кульпарківська, 95
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
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Львів, вул. Перфецького, 1
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Львів, вул. Широка, 64
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Львів, вул. Пасічна, 70
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Львів, вул. Пулюя Івана, 40
Мед-сервіс
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Львів, просп. Червоної Калини, 109
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Львів, вул. Щирецька, 36
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Винники, вул. Галицька, 18
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Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
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Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9-А
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Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 7/1
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Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 17
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Стрий, вул. Багряного Івана, 4
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Стрий, вул. Зелена, 21
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Самбір, пл. Чайковського, 2