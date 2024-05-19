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Азалептол таблетки 25 мг контейнер, №50 - Київ (41712) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
34,24
Економія: -1,63 грн
32,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
35,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (50)
34,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
32,21 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
23,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
33,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
33,18 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
33,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
34,25
Економія: -1,64 грн
32,61 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (2)
31,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (2)
33,30
Економія: -0,69 грн
32,61 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
32,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
33,52
Економія: -0,91 грн
32,61 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (2)
33,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (2)
33,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
33,88
Економія: -1,27 грн
32,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
32,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
32,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (5)
33,54 грн