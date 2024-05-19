Азалептол таблетки 25 мг контейнер, №50 - Київ (41712) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 191 аптеці
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (20)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (50)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Володимирська, 42
Мед-сервіс
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Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека гормональних препаратів
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Подорожник
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптекар
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Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Подорожник
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Подорожник
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Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Свк фарм
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Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24