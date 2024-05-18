Азалептол таблетки 25 мг контейнер, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (41712) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 30 аптеках
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Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
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Дніпро, вул. Незалежності, 21
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Подорожник
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Дніпро, вул. Незалежності, 8
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15