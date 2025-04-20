Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,50
Економія при броні: -6,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,79
Економія при броні: -3,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,50
Економія при броні: -6,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
67,69
Економія при броні: -4,69 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
70,23
Економія при броні: -7,23 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,50
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
8.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,50
Економія при броні: -6,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
9.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
72,00
Економія при броні: -6,00 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Панікахи, 36-К
61.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
61.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
79,11
Економія при броні: -4,48 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
62.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
80,70
Економія при броні: -4,08 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
64.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
65.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
65.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
78,80
Економія при броні: -4,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
69.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -7,30 грн