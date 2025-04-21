Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -2,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -2,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -4,60 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Д
33.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -2,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 29
74.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
111.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
79,08
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
116.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,50
Економія при броні: -1,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
132.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,50
Економія при броні: -4,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
136.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
78,45
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, просп. Миру, 34
147.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хорошів, вул. Незалежності, 6
151.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
152.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
152.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
79,80
Економія при броні: -5,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Бандери Степана, 43
152.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -2,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Борова, вул. Миру, 29
156.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Завалля, вул. Соборна, 3-А
159.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка