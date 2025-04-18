Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
4.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6/1
8.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
10.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
10.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -5,00 грн
Ангеліка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
11.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
12.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139-Б
14.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,60
Економія при броні: -3,40 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
9.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -4,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 22/3
35.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39-Б
115.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Врадіївка, вул. Дяченка Даші, 2
153.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городнє, вул. Широка, 40-А
156.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Гагарінська, 84
159.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 103
165.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,60
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Завалля, вул. Соборна, 3-А
199.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, пл. Базарна, 1
202.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -1,60 грн