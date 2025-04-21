Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39-Б
4.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -4,60 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 22/3
75.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
99.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
107.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
109.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
109.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6/1
113.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
113.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
113.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
113.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -4,60 грн
Ангеліка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
113.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
125.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
143.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
79,67
Економія при броні: -5,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
143.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
79,79
Економія при броні: -5,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Врадіївка, вул. Дяченка Даші, 2
147.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
149.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
78,87
Економія при броні: -4,24 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
72,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
149.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
80,61
Економія при броні: -3,99 грн