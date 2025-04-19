Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,60
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
5.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
В містах поряд
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Соснівка, вул. Галицька, 5
53.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
63.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
65.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
68.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
78,73
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Самбір, пл. Ринок, 36
68.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
76,70
Економія при броні: -7,10 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 56-А
69.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-А
69.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
78,02
Економія при броні: -3,39 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25-Д
91.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -7,60 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
91.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Калуш, пл. Героїв, 1
94.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -1,60 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
99.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Волиньфарм
Локачі, вул. Франка Івана, 19
109.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 1
113.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Луцька, 2
113.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка