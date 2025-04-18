Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
80,24
Економія при броні: -5,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,38
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,60
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
79,86
Економія при броні: -5,23 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
5.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
6.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
80,43
Економія при броні: -3,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
6.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 8
7.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
7.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,50
Економія при броні: -4,30 грн