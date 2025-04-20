Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
78,17
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
80,06
Економія при броні: -5,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
79,34
Економія при броні: -4,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
80,61
Економія при броні: -3,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
78,87
Економія при броні: -4,24 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
72,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,65
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 80-Г
6.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
79,46
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
7.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
79,79
Економія при броні: -5,16 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
8.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
79,67
Економія при броні: -5,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
82,33
Економія при броні: -5,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
80,08
Економія при броні: -5,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
12.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
79,16
Економія при броні: -4,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
14.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
79,76
Економія при броні: -3,14 грн
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 13
3.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
4.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Софіївка, вул. Незалежності, 77-А
38.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Софіївка, вул. Незалежності, 79
39.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
49.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
78,55
Економія при броні: -3,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
49.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Олександрія, просп. Соборний, 4
88.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
79,36
Економія при броні: -4,73 грн