Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,50
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,60
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
6.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
78,78
Економія при броні: -3,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
1.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
3.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
6.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 17
6.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Тернопільська, 32
8.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Валки, пров. Коржевський, 34
47.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
77.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
85.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,60
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
102.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -4,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, вул. Незалежності, 16
102.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -4,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,60
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
130.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 78
130.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,60
Економія при броні: -3,00 грн