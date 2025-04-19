Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -7,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
76,30
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
78,96
Економія при броні: -4,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
78,53
Економія при броні: -3,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
80,01
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
79,47
Економія при броні: -2,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
80,44
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
79,42
Економія при броні: -4,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
4.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
78,80
Економія при броні: -4,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 27-А
8.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -7,30 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
8.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
8.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
80,17
Економія при броні: -5,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
9.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка