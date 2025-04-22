Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 42
4.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -2,90 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 54-Б
64.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 8
64.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,20
Економія при броні: -4,60 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 1
65.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
75,50
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Семенівка, пл. Червона, 50
116.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 150
117.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Радунська, 5-А
118.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
118.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
78,37
Економія при броні: -11,91 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
121.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
121.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,50
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
80,94
Економія при броні: -4,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 6/1
122.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка
77,49
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блістер №10
Червона зірка