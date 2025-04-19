Львів (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
327,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
327,10 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
327,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
327,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
327,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
327,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
353,30
Економія при броні: -21,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
368,60
Економія при броні: -36,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
368,60
Економія при броні: -36,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
327,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
372,10
Економія при броні: -40,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
327,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
371,96
Економія при броні: -56,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
353,30
Економія при броні: -21,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
327,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
368,60
Економія при броні: -36,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
327,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
327,10 грн