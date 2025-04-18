Київ (адресу не вказано)
Доступно в 425 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
406,93
Економія при броні: -54,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
387,00
Економія при броні: -33,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,33
Економія при броні: -11,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,10
Економія при броні: -26,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
423,78
Економія при броні: -15,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
395,28
Економія при броні: -40,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
368,60
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн