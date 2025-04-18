Харків (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
387,00
Економія при броні: -30,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
384,64
Економія при броні: -21,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
380,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Шевченка, 161
2.0 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Мілагін супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна