Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛАПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛААнтисептикиРізні антисептикиАнгі Септ Др. ТайссЦіни в аптеках

Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер зі смаком шавлії, №24 - Запоріжжя (111918) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
113,99
Економія: -23,94 грн
90,05 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
110,00
Економія: -19,40 грн
90,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: блістер (1)
98,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (5), блістер (1)
125,80
Економія: -34,20 грн
91,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: льодяники (12)
102,09
Економія: -14,23 грн
87,86 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (5)
127,90
Економія: -36,30 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
148,30
Економія: -56,70 грн
91,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: блістер (1)
122,70
Економія: -31,10 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (2)
148,30
Економія: -56,70 грн
91,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
Всього: упаковка (6)
129,90
Економія: -38,30 грн
91,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
113,89
Економія: -9,43 грн
104,46 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всього: упаковка (1)
125,70
Економія: -34,10 грн
91,60 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
116,00
Економія: -27,00 грн
89,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (4)
116,90
Економія: -25,30 грн
91,60 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (2)
102,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (4)
119,10
Економія: -27,50 грн
91,60 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
110,00
Економія: -21,00 грн
89,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
Всього: упаковка (3)
148,30
Економія: -56,70 грн
91,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2), блістер (1)
135,90
Економія: -44,30 грн
91,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (2), блістер (1)
114,80
Економія: -23,20 грн
91,60 грн