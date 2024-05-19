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Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер зі смаком шавлії, №24 - Львів (111918) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
98,73 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
88,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
148,20
Економія: -56,60 грн
91,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (2)
88,95 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (2)
148,30
Економія: -56,70 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: блістер (1)
114,80
Економія: -23,20 грн
91,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
89,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (1)
146,30
Економія: -54,70 грн
91,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (1)
99,03
Економія: -0,57 грн
98,46 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
142,00
Економія: -50,40 грн
91,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
91,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (1)
95,99
Економія: -0,44 грн
95,55 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
88,87 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
118,34
Економія: -3,55 грн
114,79 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: блістер (1)
135,90
Економія: -44,30 грн
91,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
101,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
88,91 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1), блістер (1)
110,16
Економія: -3,30 грн
106,86 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
91,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
88,91 грн