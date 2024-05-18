Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛАПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛААнтисептикиРізні антисептикиАнгі Септ Др. ТайссЦіни в аптеках

Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер зі смаком шавлії, №24 - Харків (111918) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (4)
140,20
Економія: -48,60 грн
91,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4), блістер (1)
106,34 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: блістер (1)
129,70
Економія: -38,10 грн
91,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
102,28 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
103,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (1), блістер (1)
132,00
Економія: -40,40 грн
91,60 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
104,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (1)
137,90
Економія: -46,30 грн
91,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: льодяники (12)
104,27
Економія: -8,25 грн
96,02 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (1)
96,36 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
106,44 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: блістер (1)
103,36 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: блістер (1)
102,62 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
Всього: блістер (1)
122,90
Економія: -31,30 грн
91,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Китаєнка, 8
Всього: блістер (1)
129,90
Економія: -38,30 грн
91,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: блістер (1)
122,90
Економія: -31,30 грн
91,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
Всього: упаковка (1)
114,80
Економія: -23,20 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2), блістер (1)
148,30
Економія: -56,70 грн
91,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
104,54 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1), блістер (1)
129,90
Економія: -38,30 грн
91,60 грн