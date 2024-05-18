Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер зі смаком шавлії, №24 - Харків (111918) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 24 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (4), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Космічна, 16
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: льодяники (12)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Золочівська, 19
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Китаєнка, 8
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, просп. Байрона, 183
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274