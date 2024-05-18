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Ангі Септ Др. Тайсс льодяники блістер зі смаком шавлії, №24 - Дніпро (Дніпропетровськ) (111918) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
97,76
Економія: -4,65 грн
93,11 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
114,80
Економія: -23,20 грн
91,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (3)
132,00
Економія: -40,40 грн
91,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3)
102,78
Економія: -8,74 грн
94,04 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
91,63
Економія: -5,83 грн
85,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
117,00
Економія: -25,40 грн
91,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (1)
119,10
Економія: -27,50 грн
91,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
101,71
Економія: -6,51 грн
95,20 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (2), блістер (1)
92,50
Економія: -4,65 грн
87,85 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (4)
117,00
Економія: -25,40 грн
91,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (11)
119,10
Економія: -27,50 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (3)
131,80
Економія: -40,20 грн
91,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (3)
136,10
Економія: -44,50 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (2)
148,30
Економія: -56,70 грн
91,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1)
102,68
Економія: -15,58 грн
87,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (4)
132,00
Економія: -40,40 грн
91,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (3), блістер (1)
125,70
Економія: -34,10 грн
91,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (2), блістер (1)
95,76
Економія: -2,86 грн
92,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: льодяники (12)
92,67
Економія: -4,37 грн
88,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Всього: упаковка (7), блістер (1)
112,90
Економія: -21,30 грн
91,60 грн