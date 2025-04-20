Амброксол-Здоров'я форте (Ambroxol-Zdorovye forte)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
74,00
Економія при броні: -10,00 грн
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл саше 5 мл №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл саше 5 мл №20
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
3.8 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.8 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
4.0 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
4.6 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Вінтера / Кияшка, 30/3
7.6 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл саше 5 мл №20
Корпорація Здоров'я
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
74,00
Економія при броні: -10,00 грн
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл саше 5 мл №20
Корпорація Здоров'я
80,00
Економія при броні: -14,00 грн