Київ
Амброксол-Здоров'я форте (Ambroxol-Zdorovye forte)

Амброксол-Здоров'я форте (Ambroxol-Zdorovye forte)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 21 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,99 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,84 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,08 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл саше 5 мл №20
Корпорація Здоров'я
59,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Б/33
4.9 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
4.9 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,63 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22/1
5.0 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
5.4 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,64 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
5.7 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
7.5 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
76,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Знаменська, 41
8.0 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
61,19 грн
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