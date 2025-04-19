Амброксол-Здоров'я форте (Ambroxol-Zdorovye forte)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Львів
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Малоголосківська, 40-А
3.4 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
10.0 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
35.0 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
50.9 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
52.2 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
63.6 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
63.8 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Шептицький, вул. Сокальська, 6
63.9 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
64.0 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
64.0 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
64.7 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
65.3 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
65.7 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Колесси, 55/75
66.3 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
67.5 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Коперника, 3
68.9 км
Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я