Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл саше 5 мл, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (570068) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека24
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Всього: саше (10)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптеки україни
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Всього: сироп (14)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Фармація
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Всього: сироп (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Свк фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
Аптека
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Всього: сироп (19)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Аптека бам
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Всього: сироп (18)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Гала аптека
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Всього: сироп (13)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45