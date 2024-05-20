Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл з мірною ложкою, №1 - Запоріжжя (135585) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
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Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Народна аптека
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Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
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Одеса, вул. Канатна, 78
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Подорожник
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Хмельницький, вул. Зарічанська, 8
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/2
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25