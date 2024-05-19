Амброксол-Здоров'я форте сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл з мірною ложкою, №1 - Львів (135585) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
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Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Авк фарм
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Рівне, вул. Шевченка, 18
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Авк фарм
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Славута, вул. Козацька, 2
Подорожник
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Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
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Хмельницький, вул. Зарічанська, 8
Подорожник
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Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/2
Аптека24
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Київ, вул. Ніжинська, 16
Бажаємо здоров'я
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Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Київ, наб. Русанівська, 12
Свк фарм
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Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43