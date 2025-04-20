Амброксол-Здоров'я (Ambroxol-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
97,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
57,38
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
57,38
Економія при броні: -3,38 грн
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
97,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
8.4 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
57,38
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,00
Економія при броні: -7,00 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
45.1 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
86,73
Економія при броні: -5,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
66.0 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
93,98
Економія при броні: -5,52 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
66.2 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
83,32
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
66.3 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
88,62
Економія при броні: -6,13 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
67.4 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
87,89
Економія при броні: -4,41 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
104,42
Економія при броні: -2,42 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
97,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
122.0 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,04
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
126.1 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,44
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
126.7 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,83
Економія при броні: -4,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Ж
126.9 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,07
Економія при броні: -4,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
128.2 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
97,23
Економія при броні: -5,69 грн