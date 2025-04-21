Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Амброксол-Здоров'я (Ambroxol-Zdorovye)
Амброксол-Здоров'я (Ambroxol-Zdorovye)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
132.2 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
111,20
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 70
135.2 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
66,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 12
191.2 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
90,02
Економія при броні:
-5,44 грн
84,58
грн
Забронювати
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
192.9 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,30
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
193.4 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
90,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
195.1 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
66,20
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
197.6 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
51,92
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
198.1 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
105,99
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
199.2 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
98,52
Економія при броні:
-5,09 грн
93,43
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
57,38
Економія при броні:
-2,38 грн
55,00
грн
Забронювати
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
105,00
Економія при броні:
-13,00 грн
92,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
200.6 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
104,40
Економія при броні:
-5,50 грн
98,90
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
58,45
Економія при броні:
-3,45 грн
55,00
грн
Забронювати
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
105,00
Економія при броні:
-13,00 грн
92,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
103,00
Економія при броні:
-11,00 грн
92,00
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
203.1 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,50
Економія при броні:
-14,89 грн
54,61
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
103,00
Економія при броні:
-11,00 грн
92,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
206.8 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,00
Економія при броні:
-4,00 грн
92,00
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
208.8 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,50
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
209.3 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,15
грн
Забронювати
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
104,42
Економія при броні:
-12,42 грн
92,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
212.5 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
93,24
Економія при броні:
-3,79 грн
89,45
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню