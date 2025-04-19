Амброксол-Здоров'я (Ambroxol-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,74
Економія при броні: -4,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,51
Економія при броні: -4,00 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
5.9 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
98,10
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 5/1
63.9 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
98,34
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Шептицького, 1
64.4 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
93,01
Економія при броні: -4,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Стрий, вул. Корчака, 1/3
65.4 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,42
Економія при броні: -4,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/3
92.5 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,60
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 20
104.1 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,79
Економія при броні: -5,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,29
Економія при броні: -5,84 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
104,42
Економія при броні: -12,42 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
224.0 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
103,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Чернівці, вул. Головна, 200
225.2 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 1
437.2 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 70
441.2 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 12
448.0 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
90,36
Економія при броні: -5,78 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Гостомель, вул. Остромирська, 35
448.6 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
461.1 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
462.1 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
467.4 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,91
Економія при броні: -3,48 грн