Амброксол-Здоров'я (Ambroxol-Zdorovye)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
104,42
Економія при броні: -2,42 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
97,00
Економія при броні: -12,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
57,38
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
97,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
72.4 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
57,38
Економія при броні: -3,38 грн
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
97,00
Економія при броні: -12,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
77.6 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
77.8 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
57,38
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
94.4 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
85,74
Економія при броні: -4,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
106.9 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,04
Економія при броні: -6,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
107.3 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,65
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
108.0 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
88,07
Економія при броні: -4,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
108.1 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
85,47
Економія при броні: -5,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
108.6 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
85,58
Економія при броні: -3,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
120.5 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
97,50
Економія при броні: -5,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
121.0 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,76
Економія при броні: -4,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Ж
121.1 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,53
Економія при броні: -3,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
124.4 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,40
Економія при броні: -3,86 грн