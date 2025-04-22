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Амброксол-Здоров'я (Ambroxol-Zdorovye)
Амброксол-Здоров'я (Ambroxol-Zdorovye)
Чернігів
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 71
73.6 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
94,30
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,00
Економія при броні:
-4,00 грн
92,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,00
Економія при броні:
-4,00 грн
92,00
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
118.4 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
103,00
Економія при броні:
-11,00 грн
92,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
103,00
Економія при броні:
-11,00 грн
92,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
126.4 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
98,52
Економія при броні:
-5,09 грн
93,43
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
126.9 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
90,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,50
Економія при броні:
-14,89 грн
54,61
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
53,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
128.6 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
66,20
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
51,92
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 12
129.2 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
90,02
Економія при броні:
-5,44 грн
84,58
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
129.4 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
105,99
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
57,38
Економія при броні:
-2,38 грн
55,00
грн
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Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
105,00
Економія при броні:
-13,00 грн
92,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
58,45
Економія при броні:
-3,45 грн
55,00
грн
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Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
105,00
Економія при броні:
-13,00 грн
92,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 3-Д
130.4 км
Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
104,40
Економія при броні:
-5,50 грн
98,90
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
132.0 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,30
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 139
132.3 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
26,30
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 130-А
139.5 км
Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
43,30
грн
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