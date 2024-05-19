Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл саше 5 мл, №20 - Київ (570063) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Гала аптека
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Всього: сироп (13)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Нє болєй
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Всього: сироп (10)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом