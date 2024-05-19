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Амброксол-Здоров'я розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл з мірним стаканчиком, №1 - Львів (454151) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
Всього: упаковка (1)
85,50 грн
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (3)
48,00 грн
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (1)
45,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
Всього: упаковка (1)
46,21 грн
Калина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Яготин, вул. Незалежності, 188
Всього: упаковка (1)
42,40 грн
Любимая аптека
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (1)
44,80 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (4)
46,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Всього: упаковка (2)
47,90 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (3)
48,10 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
Всього: упаковка (2)
47,90 грн
Наша аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (2)
49,90 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом