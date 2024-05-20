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Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (42575) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
51,00
Економія: -13,00 грн
38,00 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Панютине, вул. Заводська, 9-А
Всього: упаковка (2)
42,29 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 139
Всього: упаковка (1)
26,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
44,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
44,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
44,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новгород-Сіверський, вул. Базарна, 1-А
Всього: упаковка (2)
35,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
41,00 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Яремче, вул. Довбуша, 5
Всього: упаковка (3)
49,93
Економія: -12,34 грн
37,59 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
Всього: упаковка (1)
47,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (2)
45,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 29
Всього: упаковка (2)
47,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
39,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
Всього: упаковка (1)
43,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
36,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
44,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Зубра, вул. Шкільна, 1-Б
Всього: упаковка (1)
36,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
41,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
Всього: упаковка (2)
41,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Щурата, 5/7
Всього: упаковка (1)
43,60 грн