Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Львів (42575) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Львів, вул. Міхновських, 31-А
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Львів, вул. Руфа Юрія, 4
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Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
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Львів, вул. Володимира Великого, 61
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Львів, вул. Суботівська, 2-А
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Львів, вул. Личаківська, 152
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Львів, вул. Медової Печери, 1
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Львів, вул. Щурата, 5/7
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Львів, вул. Стрийська, 113-Д
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Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
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Зубра, вул. Шкільна, 1-Б
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Рудне, вул. Володимира Великого, 1-В
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Давидів, вул. Галицька, 13-Б
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Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
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Жовква, вул. Львівська, 86
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Перемишляни, вул. Боршівська, 28
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 29
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Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 15
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Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
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Радехів, вул. Львівська, 1