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Амброксол-Здоров'я сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Львів (42575) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
43,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
41,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
43,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (2)
43,60 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (2)
45,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
44,90 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
36,80 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Щурата, 5/7
Всього: упаковка (1)
43,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
Всього: упаковка (2)
41,70 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
Всього: упаковка (1)
43,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Зубра, вул. Шкільна, 1-Б
Всього: упаковка (1)
36,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рудне, вул. Володимира Великого, 1-В
Всього: упаковка (1)
43,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
39,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (1)
36,87 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Жовква, вул. Львівська, 86
Всього: упаковка (1)
47,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
Всього: упаковка (1)
47,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 29
Всього: упаковка (2)
47,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 15
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (1)
36,84 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (2)
45,10 грн