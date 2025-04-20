Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,90
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,40
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
43,90
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,40
Економія при броні: -5,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 24
4.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,90
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -5,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
4.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
5.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,40
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,90
Економія при броні: -5,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 4
8.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я