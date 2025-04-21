Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,50
Економія при броні: -3,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -3,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -3,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,50
Економія при броні: -3,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -3,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -3,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,50
Економія при броні: -3,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -3,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,50
Економія при броні: -3,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,50
Економія при броні: -3,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,50
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,40
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,50
Економія при броні: -3,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я