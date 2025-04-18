Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,90
Економія при броні: -4,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,60
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,40
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,60
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,90
Економія при броні: -4,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
4.8 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,60
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
5.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
45,50
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
5.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,40
Економія при броні: -5,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
5.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я