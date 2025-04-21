Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,90
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,90
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,90
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,90
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,60
Економія при броні: -4,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,90
Економія при броні: -5,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 47
4.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39-Б
4.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,60
Економія при броні: -4,80 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
4.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,60
Економія при броні: -4,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
4.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15/5
4.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
44,20
Економія при броні: -1,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,90
Економія при броні: -5,10 грн