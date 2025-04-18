Київ (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
43,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,50
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,50
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
46,40
Економія при броні: -2,80 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -5,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,50
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
46,10
Економія при броні: -2,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,40
Економія при броні: -5,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,50
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,50
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -5,90 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -5,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
3.3 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я