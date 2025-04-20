Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
42,10
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
43,50
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -0,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
43,50
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
42,10
Економія при броні: -0,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
42,80
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
41,80
Економія при броні: -0,40 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
41,80
Економія при броні: -0,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
43,50
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
3.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
42,10
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
3.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
42,10
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
42,10
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 30
4.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
46,10
Економія при броні: -4,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -7,20 грн