Харків (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,90
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
44,40
Економія при броні: -1,10 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,90
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
5.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
48,60
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,90
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
5.9 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
49,40
Економія при броні: -6,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
6.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Слави, 3-А
6.6 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
47,90
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Золочівська, 19
6.7 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
46,40
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
7.3 км
Пентасед таблетки блістер №10
Корпорація Здоров'я
44,40
Економія при броні: -1,10 грн